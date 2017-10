Bronze-Gewinner von Rio : Sauerland-Boxstall verpflichtet Schwergewichtstalent Hrgovic

vergrößern 1 von 1 Foto: Valdrin Xhemaj 1 von 1

Der 1,98 Meter große Hrgovic gilt als eines der größten Talente im Schwergewicht. «Der Gewinn der Weltmeisterschaft ist mein größtes Ziel, und ich glaube, ich werde es eines Tages erreichen», sagte der Kroate.

Hrgovic wird am 27. Oktober im Schwerin im Rahmen des Hauptkampfes zwischen Jürgen Brähmer und Rob Brant aus den USA in den Ring steigen. Sein Gegner ist der in sechs Kämpfen unbesiegte Tscheche Pavel Sour. «Filip ist ein besonderes Talent und ohne Zweifel die Zukunft des Schwergewichts. Er hat das Potenzial, ein Weltstar zu werden», sagte Promoter Kalle Sauerland.

