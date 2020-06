Transfercoup : BR Volleys holen Olympiasieger Eder

Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys hat den brasilianischen Olympiasieger Eder Carbonera verpflichtet.

von dpa

11. Juni 2020, 08:03 Uhr

Der 36 Jahre alte Mittelblocker, der auf eine höchst erfolgreiche internationale Karriere zurückblicken kann, unterzeichnete beim zehnmaligen deutschen Meister einen Einjahresvertrag für die Saison 2020/21.

«Mit seiner Routine und Qualität wird er eine Säule unseres Teams sein», kündigte Volleys-Manager Kaweh Niroomand an. Eder habe «auf allerhöchstem Niveau so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt». Der 2,05 Meter große Neuzugang wurde in seiner Heimat mehrfach brasilianischer Meister und Pokalsieger, er war unter anderem Weltliga-Sieger und Vizeweltmeister.

Die Krönung seiner bisherigen Laufbahn erlebte Eder bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, als er mit Brasiliens Nationalmannschaft die Goldmedaille gewann. Seine Volleyball-Karriere trieb er fast ausschließlich in seinem Heimatland voran. Lediglich 2017/18 spielte Eder eine Saison in Italien bei Diatec Trentino. Zuletzt war er bei Sesi Sao Paulo aktiv.