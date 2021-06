Rücktritt von Alfons Hörmann : Breites Bündnis will DOSB-Neustart eng begleiten

Nach dem angekündigten Rücktritt von DOSB-Präsident Alfons Hörmann will ein breites Bündnis aus Spitzensportfachverbänden, Landessportbünden und Verbänden mit besonderen Aufgaben die Neuausrichtung des Deutschen Olympischen Sportbundes mitgestalten.

Frankfurt am Main | „In einer ersten gemeinsamen Konferenz in Oberhaching bei München hat man sich darauf verständigt, in drei Arbeitsgruppen die wesentlichen Zukunftsaufgaben für den DOSB zu erarbeiten“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Vorsitzenden der Verbändegruppen. „Der Fokus liegt jetzt auf den Herausforderungen, denen sich der gesamte Sport in D...

