Eishockey : Canadiens besiegen Golden Knights und spielen um Stanley-Cup

Es ging in die Verlängerung, aber die Montreal Canadiens haben die Golden Knights bezwungen und stehen seit langer Zeit wieder in den Stanley-Cup-Finals.

Montreal | Die Montreal Canadiens stehen erstmals seit der Meisterschaft 1993 wieder in den Stanley-Cup-Finals der NHL. Vor eigenem Publikum bezwang der Außenseiter die Vegas Golden Knights nach Verlängerung 3:2 und holte damit den notwendigen vierten Sieg in der Halbfinal-Serie. Artturi Lehkonen traf nach 1:39 Minuten in der Verlängerung für die Canadiens, d...

