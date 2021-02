NBA : Celtics gewinnen gegen Golden State - Pleite für Wizards

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der NBA einen Auswärtssieg gegen die Golden State Warriors geholt.

San Francisco | Die Celtics gewannen am Dienstagabend 111:107 und verbuchten den elften Sieg der Saison. Theis spielte von Beginn an, hatte mit elf Rebounds den Bestwert und verhielt sich in wichtigen Situationen am Ende der Partie clever. Zudem kam er auf acht Punkte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.