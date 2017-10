31:24-Erfolg : Champions League: Löwen nach Sieg gegen Zagreb Gruppenerster

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

12.Okt.2017

Vor 2955 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Hendrik Pekeler mit acht Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die zunächst nicht so gut in die Begegnung kamen. Zu Beginn war es Mads Mensah Larsen mit seinen Treffern aus dem Rückraum, der die Gastgeber im Spiel hielt.

Gegen Ende der ersten Halbzeit steigerte sich dann Löwen-Torwart Andreas Palicka. Der Bundesligist nahm ein 15:11 mit in die Pause. Hektisch ging es in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs zu, erst in der Schlussviertelstunde setzten sich die Löwen ab.