Auslosung in Ljubljana : Champions League: Schweres Los für Rhein-Neckar Löwen

Die Mannheimer treffen in der Gruppe A unter anderem auf den Titelverteidiger Vardar Skopje aus Mazedonien sowie Rekordgewinner FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Freitag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Komplettiert wird die Löwen-Gruppe durch den HC Zagreb (Kroatien), Wisla Plock (Polen), Pick Szeged (Ungarn), IFK Kristianstad (Schweden) und den HBC Nantes aus Frankreich mit dem früheren deutschen Nationalspieler Dominik Klein.

In der Parallelstaffel B treten in der 25. Saison der Champions League der Bundesligazweite SG Flensburg-Handewitt sowie der Dritte THW Kiel an. Sie bekommen es mit dem französischen Meister Paris St. Germain, in dessen Diensten Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer steht, sowie Telekom Veszprem (Ungarn), KS Vive Kielce (Polen), Aalborg HB (Dänemark), Meschkow Brest (Weißrussland) und Celje Pivovarna Lasko (Slowenien) zu tun.

Die Gruppenphase beginnt am 13. September. Um ins Achtelfinale zu kommen, ist mindestens Platz sechs in der Gruppe nötig.

Bei der Auslosung der Frauen ergab sich für die SG BBM Bietigheimdie Vorrunden-Gruppe mit Boducnost Podgorica (Montenegro), Metz HB (Frankreich) und einen Qualifikanten. Um in die Hauptrunde vorzudringen, muss der aktuelle deutsche Meister mindestens Gruppendritter werden. Die Gruppenphase beginnt am 6. Oktober.

Der zweite deutsche Vertreter Thüringer HC muss sich am 8. und 9. September in einem Qualifikationsturnier durchsetzen, um in die Vorrunde zu gelangen. Im Semifinale geht es für den Vizemeister gegen Atletico Guardes aus Spanien. Danach warten entweder Höörs HK aus Schweden oder Hypo Niederösterreich. Sollte dem THC die Qualifikation gelingen, würde er in Gruppe C mit Vardar Skopje (Mazedonien), Larvik HK (Norwegen) und FTC Budapest (Ungarn) spielen.

30.Jun.2017 | 22:29 Uhr