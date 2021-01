Weltcup in Heerenveen : Claudia Pechstein auf Rang sieben im Massenstartrennen

Die im Februar 49 Jahre alte werdende Claudia Pechstein hat für die bisher beste Saisonplatzierung der deutschen Eisschnelllauf-Damen gesorgt.

Heerenveen | Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin kam im Massenstartrennen beim Weltcup in Heerenveen beim erneuten Sieg der Niederländerin Irene Schouten auf den siebten Platz. Auch für die WM in zwei Wochen an gleicher Stelle ist die Berlinerin im Massenstart...

