Fußball : Club-WM mit Hindernissen - Zukunft des Turniers ungewiss

Chelsea kann an diesem Samstag Club-Weltmeister werden - mit oder ohne Coach Tuchel. Nur wie bedeutsam ist dieser Titel? Um die Club-WM der FIFA wird seit Jahren gestritten, die geplante Reform hakt.

Die Anreise zur Club-WM kann durchaus schwierig sein. Das erfährt derzeit Welttrainer Thomas Tuchel, der nach positivem Corona-Test weiterhin hofft, doch noch beim Finale seines FC Chelsea an diesem Samstag (17.30 Uhr/Sport1) in Abu Dhabi dabei zu sein. Vor einem Jahr wurde das Mini-Turnier fast zur innerdeutschen Affäre, als der FC Bayern spät an eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.