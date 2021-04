Box-Legende : Comeback als Showkampf: Evander Holyfield kehrt zurück

Nach Mike Tyson kehrt in Evander Holyfield die nächste Boxlegende für einen Showkampf in den Ring zurück.

Los Angeles | Der 58 Jahre alte Ex-Weltmeister im Cruiser- und Schwergewicht tritt am 5. Juni gegen den elf Jahre jüngeren Iren Kevin McBride an. Der Kampf soll über acht Runden im Rahmenprogramm des Duells zwischen Teofimo Lopez und George Kambosos ausgetragen werden, teilte die übertragende Plattform „Triller“ mit. Der Ort soll in den kommenden Tagen bekanntge...

