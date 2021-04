Leichtathletik : Comeback für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul

Neun Monate nach seiner Ellbogen-Operation steht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul vor seinem Comeback - und vor dem ersten Freiluft-Start seit seinem Gold-Coup 2019 in Doha.

Frankfurt/Main | Der 23-Jährige vom USC Mainz hat beim 2. „Fly - up and far Meeting“ für den Vierkampf mit 110 Metern Hürden, 200 Metern, Diskuswurf und Weitsprung gemeldet, berichtete leichtathletik.de. Die deutschen Leichtathletik-Asse können sich bei dem Meeting von Eintracht Frankfurt an zwei Tagen unter Wettkampfbedingungen messen. Es wird die erste nationale ...

