Formel 1 : Corona-Tests negativ: Ricciardo rechtzeitig startklar

Daniel Ricciardo ist nach einer Corona-Infektion rechtzeitig startklar für den Auftakt der Formel-1-Saison. Nach dem positiven Befund in der vergangenen Woche seien eine Reihe weitere Tests mittlerweile negativ ausgefallen, erklärte Ricciardos Rennstall McLaren.

Der Australier könne an diesem Donnerstag ins Fahrerlager zurückkehren und am Großen Preis von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) teilnehmen Am Freitag vergangener Woche hatte das britische Traditionsteam vermeldet, dass Ricciardo positiv aus das Coronavirus getestet worden sei. Er war daraufhin für die letzten Testfahrten auf dem Kurs in der Wüste...

