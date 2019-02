Letzte Saison von «Barney» : Darts-Star van Barneveld: «Hoffe, die Jungen übernehmen»

Newcastle (dpa) - Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld geht fest davon aus, dass die derzeitigen Darts-Talente bald an die Weltspitze vorrücken.

von dpa

07. Februar 2019, 04:50 Uhr

«Ich hoffe, dass die Jungen immer mehr übernehmen. Dimitri van den Bergh ist ein fantastischer Spieler, Max Hopp ist auch sehr gut. Die Youngster spielen sehr gut, auch bei der WM schon», sagte der 51 Jahre alte Niederländer, der im kommenden Winter seine Karriere als Darts-Profi beenden wird, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Zukunft gehört ihnen», betonte «Barney» heute vor dem Start in seine letzte Premier-League-Saison (20.10 Uhr/Sport1 und DAZN) in Newcastle.

Van Barneveld kündigte im November an, eine letzte Saison zu spielen und dann nach der WM in London abzutreten. «35 Jahre war alles Darts, Darts, Darts. Ich werde etwas anderes versuchen und mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Enkeln verbringen», sagte der Routinier. Am 21. März spielt er in der Premier League in Berlin gegen den besten deutschen Profi Hopp.