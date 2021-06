3. Etappe : Das bringt der Tag bei der 108. Tour de France

Schafft André Greipel seinen zwölften Etappensieg? Oder hängt ihn sein alter Rivale Mark Cavendish ab? Auf der dritten Etappe der Tour de France kommen erstmals die Sprinter zum Zug. Favorit ist ein Australier.

Perros-Guirec | Bei der 108. Tour de France wird es nach zwei anspruchsvollen Finals endlich flach. Die Sprinter werden in Pontivy im Rampenlicht stehen. Mathieu van der Poel sollte sein Gelbes Trikot problemlos verteidigen. STRECKE: Am dritten Tag in der Bretagne bietet sich die erste Chance für die reinen Sprinter. Die 182,9 Kilometer von Lorient nach Pontivy si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.