4. Etappe : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Schlimme Stürze überschatten die ersten drei Etappen der 108. Tour de France. Sogar die Top-Stars wie Primoz Roglic und Ex-Sieger Geraint Thomas bleiben nicht verschont. Geht das Sturzfestival auf der vierten Etappe weiter?

Redon | Vom Profil her winkt den Sprintern auf der vierten Etappe der 108. Tour de France ein Massensprint. Das war eigentlich auch am Vortag erwartet worden. Doch nach den vielen Stürzen war am Montag nur noch eine kleinere Gruppe um den Sieg gesprintet. Läuft es nach Plan, hofft Altstar André Greipel auf eine vordere Platzierung. Das Gelbe Trikot sollte ...

