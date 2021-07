108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Ab in Richtung Pyrenäen! Am Mittelmeer entlang geht es flach nach Carcassonne, wo es vor dem Wochenende noch mal eine Chance für die Sprinter gibt. Oder kommt doch wieder eine Fluchtgruppe durch?

Carcassonne | In Nimes erlöste Nils Politt die deutschen Radprofis, in Carcassonne gibt es bei der Tour de France wohl eine weitere Chance für alle Sprinter. Bevor es am Wochenende mit Volldampf Richtung Pyrenäen geht, werden am Freitag - unweit vom Mittelmeer - 219,9 flache Kilometer von Nimes nach Carcassonne absolviert. Für Belgiens Radsport-Legende Eddy Merc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.