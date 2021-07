Grand-Slam-Turnier : Das bringt der Tag in Wimbledon

Es ist Achtelfinal-Tag in Wimbledon. Angelique Kerber und Alexander Zverev tragen auch am Montag die deutschen Hoffnungen in London.

London | Angelique Kerber möchte zum ersten Mal seit ihrem Wimbledonsieg vor drei Jahren wieder unter die besten acht Spielerinnen bei einem Grand-Slam-Turnier kommen. Alexander Zverev will es auch in London erstmals in das Viertelfinale schaffen. Neben den beiden reizvollen Matches der deutsche Tennis-Stars hat der Achtelfinal-Montag in Wimbledon (Spielbeg...

