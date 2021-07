Grand-Slam-Turnier : Das bringt der Tag in Wimbledon

Es ist Viertelfinal-Tag bei den Damen in Wimbledon - mit Angelique Kerber. Die Siegerin von 2018 hat auch gegen die Nummer 19 der Setzliste eine Chance.

London | Alexander Zverev ist raus, Angelique Kerber noch dabei: Mit dem Viertelfinale geht es bein Tennis-Turnier in Wimbledon nun in die entscheidende Phase. An diesem Dienstag (14.00 Uhr/Sky) sind zunächst die Damen dran. Angelique Kerber (Kiel) - Karolina Muchova (Tschechien) Die Wimbledonsiegerin von 2018 erwartet nach eigenen Worten ein unangenehme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.