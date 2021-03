Vorschau : Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Die Nordischen Kombinierer kämpfen bei der WM im Einzel um Medaillen. Im Biathlon und Snowboard stehen Weltcups auf dem Programm.

Oberstdorf | Mit einigen Medaillenkandidaten geht die deutsche Mannschaft in den Einzel-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer bei der WM in Oberstdorf. Der große Favorit ist aber der Norweger Riiber. NORDISCHE KOMBINATION WM in Oberstdorf, Deutschland Einzel, Männer 11.00 Uhr: Großschanzensprung (ZDF und Eurosport) 15.15 Uhr: Zehn-Kilometer-Lauf (ZD...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.