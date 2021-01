Rodeln bis Eisschnelllauf : Das bringt der Wintersport am Freitag

Bei der Heim-WM wollen die deutschen Rodel-Asse für Furore sorgen - allen voran Felix Loch. Weltcup-Punkte gibt es am Wochenende für die Langläufer, Nordischen Kombinierer, Skeletonis und Eisschnellläufer. Auf Claudia Pechstein wartet wieder eine besondere Herausforderung.

Kitzbühel | Der Wintersport am Freitag in der Übersicht: RODELN Weltmeisterschaft (bis Sonntag, 31.01.2021) 1245: Einsitzer, Sprint, Männer 1340: Doppelsitzer, Sprint, Männer 1435: Einsitzer, Sprint, Frauen Schönau am Königssee (Deutschland) Mit d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.