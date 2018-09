Turnen : Dauser und Kim Bui triumphieren bei WM-Qualifikation

Der Unterhachinger Lukas Dauser hat die erste WM-Qualifikation der Turner in Stuttgart gewonnen. Der Vize-Europameister von 2017 ließ bei seinem ersten Mehrkampf nach 16-monatiger Verletzungspause keine Zweifel an seiner Tauglichkeit für die Titelkämpfe in Doha/Katar im Oktober zu.

von dpa

15. September 2018, 21:05 Uhr

«Es war eine lange Zeit, das war nicht immer einfach. Aber die gute Trainingsleistung der vergangenen Wochen hat mir Sicherheit gegeben», sagte er. Mit 81,200 Punkten hatte Dauser den Rest des Teilnehmerfeldes im Griff und konnte sich sogar noch einen Absteiger am Reck leisten.

Am Barren hatte Dauser zuvor jedoch Marcel Nguyen an dessen Spezialgerät einen halben Punkt abgenommen. Zweiter wurde der Hannoveraner Andreas Toba, der allerdings ebenfalls eine dicken Patzer am Sprung wegstecken musste. Eine Schrecksekunde gab es dort auch für den Berliner Philipp Herder. Der WM-Mehrkämpfer von 2017 kam nach seinem Überschlag-Doppelsalto unglücklich auf, hielt sich sofort das Knie, konnte aber weiterturnen. Auch am Reck lief es für den 25-Jährigen danach nicht rund, ein Sturz und eine verpatze Landung warfen Herder mit 76,450 Punkten in der Gesamtwertung auf Rang sechs zurück.

Als Siegerin bei den Frauen war am Nachmittag bereits die Stuttgarterin Kim Bui hervorgegangen. «Ich hab mein Ding heute gemacht, ich bin zufrieden», sagte die 29 Jahre alte Studentin, die mit 53,000 Punkten ihre Ambitionen auf die siebte WM-Teilnahme ihrer Karriere unterstrich. Entwarnung gab nach dem Wettkampf bei Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer. Die Chemnitzerin war am Boden beim Doppelstreck-Salto gestürzt und hatte sich eine Stauchung im Kapselbereich zugezogen. «Es ist wohl nichts kaputt, das ist erst einmal das Wichtigste», erklärte sie. Cheftrainerin Ulla Koch hatte die 21-Jährige danach auf Anraten von Mannschaftsarzt Hans-Peter Boschert aus dem Wettkampf genommen.

Nach viereinhalb Monaten Verletzungspause war bei der Olympia-Vierten Elisabeth Seitz (ebenfalls Stuttgart) dagegen noch Luft nach oben. Mit zwei Stürzen am Schwebebalken und 49,333 Punkten wurde sie am Ende Fünfte. Der zweite Teil der WM-Qualifikation findet in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig statt.