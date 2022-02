Basketball : DBB-Auswahl vor bis zu 2500 Zuschauern gegen Israel

Die deutschen Basketballer können ihr Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Israel in Heidelberg vor bis zu 2500 Zuschauern bestreiten.

Mit der neuen Corona-Verordnung lockert das Land Baden-Württemberg die Zuschauerbeschränkungen, so dass der SNP Dome für die Partie am 28. Februar zur Hälfte gefüllt sein darf. Es gilt die 2G-Plus-Regelung. „Das sind natürlich hervorragende Nachrichten! Wir freuen uns auf die Kulisse im SNP Dome und tun alles dafür, den Zuschauerinnen und Zuschauern in...

