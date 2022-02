Weitere-sportarten : DBB-Team: Einladung für Towers-Profis DiLeo und Christen

Zwei weitere Profis des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers winkt das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Max DiLeo und Robin Christen sind zum Lehrgang der DBB-Auswahl in Frankfurt eingeladen worden. Dort bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Freitag in Tel Aviv und am Montag in Heidelberg vor. Zum Kader zählt neben dem nachnominierten Hamburger Duo auch deren Teamkollege Justus Hollatz.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.