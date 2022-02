Winterspiele in Peking : DBS-Chef: IOC fehlt „gesellschaftspolitische Verantwortung“

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Paralympics in Peking hat Friedhelm Julius Beucher erneut Kritik an der Vergabe der Winterspiele an China geübt.

„Dem IOC fehlt das Bewusstsein für gesellschaftspolitische Verantwortung“, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) der Deutschen Presse-Agentur: „In der Charta fehlt das offensive Eintreten für demokratische Rechte. Es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein – und das kann man im Regelwerk problemlos anpassen: In Länder,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.