„Bin wild entschlossen“ : DBS-Präsident kämpft für nachhaltige Spiele

Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) hat dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) einen harten Kampf für nachhaltige Spiele angesagt.

„Ich bin wild entschlossen“, sagte Beucher der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss der Winter-Paralympics in Peking: „Ich will laut sein und nicht schweigen.“ Die Spiele in China hätten „mit unverantwortlichen Eingriffen in die Natur in der Tradition von Sotschi und Pyeongchang“ gestanden. „Spiele dürfen nicht mehr ohne Berücksichtigung von Nachhalt...

