WM in Lettland : DEB-Team gegen Lettland wieder mit Torhüter Niederberger

Mathias Niederberger von den Eisbären Berlin kehrt für das entscheidende Vorrundenspiel um den Einzug ins WM-Viertelfinale gegen Lettland ins deutsche Tor zurück.

München | Das geht aus der Aufstellung für die Partie am Dienstagabend in Riga hervor, die der Deutsche Eishockey-Bund rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichte. Bundestrainer Toni Söderholm hatte seine Nummer eins am Vortag beim 0:2 gegen die USA noch geschont und Felix Brückmann von den Adler Mannheim spielen lassen. Brückmann sitzt gegen den WM-Gastge...

