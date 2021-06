US Open : Der perfekte Ort für den ersten Major-Sieg für Golfer Rahm

Jon Rahm ist erst 26 Jahre alt, auf der PGA-Tour aber schon seit langem als absoluter Topspieler anerkannt und geschätzt. Einzig ein Sieg bei einem Major fehlte ihm - bis Sonntag.

San Diego | Jon Rahm liebkoste die Trophäe für den Sieg bei den 121. US Open so wie seinen drei Monate alten Sohn Kepa nur Minuten zuvor. Der 26 Jahre alte Spanier lächelte, tätschelte den silbernen Pokal und freute sich sichtlich über den ersten Major-Sieg seiner Karriere - ausgerechnet an einem Ort, der ihm so viel bedeutet. „Das ist genau der Grund, warum i...

