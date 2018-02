Männerer verlieren Halbfinale : Deutsche Badminton-Frauen EM-Zweite

Die deutschen Badminton-Frauen haben bei den Mannschafts-Europameisterschaften in Kasan Silber gewonnen. Im Endspiel in der russischen Stadt unterlag das Team von Bundestrainer Detlef Poste Dänemark mit 1:3.

von dpa

18. Februar 2018, 18:40 Uhr

Die deutschen Männer waren tags zuvor in der Vorschlussrunde mit 1:3 an Rekord-Europameister Dänemark gescheitert und holten Bronze. Den Titel bei den Männern sicherten sich die Dänen am Sonntag mit einem 3:1-Finalsieg gegen England. Deutschland ist damit mit beiden Mannschaften für die Team-WM im Mai in Bangkok qualifiziert.

Gegen die Däninnen ging Deutschland am Sonntag durch Fabienne Deprez beim 21:15, 21:15 über Mia Blichfeldt mit 1:0 in Führung. Danach gab es jedoch keinen weiteren Sieg mehr. Zunächst verloren Isabel Herttrich und Olga Konon im Doppel und anschließend auch die deutsche Meisterin Luise Heim mit 21:16, 8:21, 13:21 gegen Line Kjaersfeldt. Mit der Niederlage von Carla Nelte/Johanna Goliszewski stand der 3:1-Erfolg der Däninnen fest.