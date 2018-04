Turnier 2020 : Deutsche Handballer mit leichter Gruppe in EM-Qualifikation

Die deutschen Handballer treffen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 auf Polen, Israel und Kosovo. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsgruppen in Trondheim.

von dpa

12. April 2018, 20:10 Uhr

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop startet damit am 24. Oktober als klarer Favorit in die Qualifikation. Die jeweils beiden besten Teams sowie die erfolgreichsten vier Tabellendritten der acht Gruppen lösen das Ticket für die Endrunde in Schweden, Norwegen und Österreich. Das EM-Turnier vom 10. Januar bis 26. Januar 2020 ist das erste in der Handball-Geschichte, das in drei Ländern und mit 24 Teams ausgetragen wird. Neben den drei Gastgebern ist auch Titelverteidiger Spanien bereits qualifiziert.