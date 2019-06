FIH Pro League : Deutsche Hockey-Herren besiegen auch Spanien

Krefeld (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben sich in der FIH Pro League auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Der Olympia-Dritte gewann in Krefeld mit 3:1 (2:1) gegen Spanien.

von dpa

10. Juni 2019, 21:20 Uhr

Den Schlusspunkt setzte Timm Herzbruch (59. Minute) 65 Sekunden vor dem Ende. Zuvor hatte Constantin Staib (11.) den Weltranglistensechsten vor 711 Zuschauern in Führung gebracht, ehe Josep Romeu (14.) für die Redsticks ausglich. Die erneute Führung markierte Lokalmatador Niklas Wellen (15.).

Für das Team von Bundestrainer Stefan Kermas war es der fünfte Sieg in Serie. Am Mittwoch (21.00 Uhr) trifft Deutschland in seinem vorletzten Saisonspiel auf Weltmeister Belgien.