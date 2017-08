Chance auf Gruppensieg gewahrt : Deutsche Hockey-Herren sind im EM-Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Uijlenbroek 1 von 1

Dennoch übernahm die DHB-Auswahl mit 7 Punkten die Führung vor Irland (4) und England (3), die zum Vorrundenabschluss aufeinandertreffen. Mit einem Sieg können die Iren Deutschland noch auf Rang zwei verweisen.

Bei großer Mittagshitze ließen es die Vize-Europameister zunächst ruhig, aber kontrolliert angehen. Nach rascher 3:0-Führung (21.) durch Lukas Windfeder, Marco Miltkau und Niklas Wellen ließen sie aber zwei polnische Chancen zu - schon stand es nur noch 3:2 zur Pause. Während Jubilar Christopher Rühr in seinem 100. Länderspiel per Siebenmeter an der Latte scheiterte, sorgten Wellen, Miltkau, Dieter Linnekogel und Tobias Hauke noch für den ständesgemäßen Sieg.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:29 Uhr