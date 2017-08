Remis zum Turnierstart : Deutsche Hockey-Herren starten mit 1:1 gegen Irland in EM

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Uijlenbroek 1 von 1

Damit steht das DHB-Team vor den verbleibenden Gruppenspielen gegen Mitfavorit England und Außenseiter Polen unter Druck. Lukas Windfeder (17./Strafecke) brachte den Vize-Europameister zwar in Führung, die Sean Murray (47.) für das starke Mannschaft von der Insel aber egalisiren konnte. Gegen England wartet am Montag (17.00 Uhr) die nächste Herausforderung auf die DHB-Auswahl, die die Iren nicht wie erhofft abschütteln konnte.

«Nun haben wir ein ganz entscheidendes Spiel gegen England», ärgerte sich Angreifer Mats Grambusch. «Offensiv war es heute zu wenig. Wir waren nicht mutig genug und haben die Chancen nicht genutzt. Das ist verdammt ärgerlich.» Auch Bundestrainer Kermas weiß, dass es nun sogar auf das Torverhältnis ankommen kann, wenn nicht erstmals das EM-Halbfinale verpasst werden soll. «Das Irland-Spiel war so etwas wie die Fahrkarte ins Halbfinale. Daher ist es bitter, dass wir nicht gewonnen haben. Aber die Iren waren der erwartet starke Gegner.»

Gegen das enorm aufgekommene irische Team, das extremes Pressing beherrscht und damit das Vorbereitungsturnier in Hamburg vor den Deutschen gewonnen hatte, mussten Kapitän Martin Häner & Co. alles aufbieten. Windfeders präzise verwandelte Strafecke machte Hoffnung auf den Sieg, doch nach dem 1:1 boten sich auch den Iren Chancen. Da Windfeders zweite Strafecke sechs Sekunden vor Schluss den Deutschen nicht zum Sieg verhalf, bleibt es sehr spannend in der Gruppe.

erstellt am 20.Aug.2017 | 18:20 Uhr