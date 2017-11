Drei-Spiele-Serie : Deutsche Hockey-Herren unbesiegt gegen England

Deutschlands Hockey-Herren sind in einer Dreier-Testspielserie gegen England unbesiegt geblieben. Nach dem 5:3-Auftakterfolg am Dienstag und dem 3:3 am Mittwochabend kam die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas am Donnerstag in Mannheim zu einem 5:2 (4:1).