FIH Pro League : Deutsche Hockey-Teams unterliegen Australien

Krefeld (dpa) – Die deutschen Hockey-Teams haben ihre letzten Heimspiele in der FIH Pro League in Krefeld jeweils gegen Australien verloren.

von dpa

16. Juni 2019, 16:29 Uhr

Die Herren unterlagen in ihrem letzten Saisonspiel den «Kookaburras» mit 1:2 (0:0). Tom Craig (42. Minute) und Blake Govers (52.) trafen vor 1.324 Zuschauern für den Spitzenreiter, Marco Miltkau (59.) für die Gastgeber. Zuvor verpassten die Damen nach zuletzt drei Siegen in Serie ihre vorzeitige Qualifikation für das Grand Final durch ein 1:3 (0:3). Jane Claxton (2./3. Minute) und Emily Chalker (21.) hatten die «Hockeyroos» mit 3:0 in Führung gebracht, ehe Hannah Gablac (32.) verkürzte.

Zudem war Topstürmerin Charlotte Stapenhorst bereits im ersten Viertel mit einer Knieverletzung ausgeschieden. «Das sieht nicht gut aus», sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. Trotz der Niederlage im 300. Länderspiel von Kapitänin Janne Müller-Wieland bleibt Deutschland Tabellenvierter und kann mit einem Sieg am 22. Juni in den USA aus eigener Kraft das Endrunden-Ticket lösen. «Das hoffe ich, wir müssen unsere Points da holen», meinte Reckinger. Damit wäre sein Team zugleich für das Olympia-Qualifikationsturnier im Spätherbst gesetzt.

Auch die sechstplatzierten Herren können das Finalturnier in Amsterdam rechnerisch noch erreichen. Sollte das Team von Bundestrainer Stefan Kermas die Endrunde verpassen, hat es dennoch gute Chancen als Weltranglistensechster noch in die Olympia-Qualifikation nachzurücken. Eine Alternative zum direkten Olympia-Ticket wäre der Titel bei der EM im August in Antwerpen.