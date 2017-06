3:0 gegen Mexiko : Deutsche Volleyballer für Weltliga-Finalrunde qualifiziert

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani bezwang in ihrem abschließenden Spiel in Gruppe drei Mexiko deutlich mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) und sicherte sich damit das begehrte Ticket. Punktbester Spieler auf deutscher Seite in Linz war Simon Hirsch (13).

Die Finalrunde zum Aufstieg in Weltliga-Gruppe zwei wird am 17. und 18. Juni im mexikanischen Léon ausgetragen. Neben Deutschland sind der Gastgeber, Estland und Österreich oder Spanien qualifiziert. Das DVV-Team verpasste im vergangenen Jahr im Finale gegen Slowenien den Aufstieg in Gruppe zwei. Damals wurden die Slowenen noch von Giani trainiert.

