3:1 gegen Venezuela : Deutsche Volleyballer gewinnen World-League-Turnier

Mit drei Siegen in drei Spielen entschied die runderneuerte und verjüngte Mannschaft um ihren Kapitän Christian Fromm ihr erstes World-League-Turnier in der Gruppe 3 in Frankfurt für sich. Zum Abschluss gewann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vor 1600 Zuschauern in der Ballsporthalle (Fraport Arena) mit 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:14) gegen Venezuela. Zuvor hatte sich der WM-Dritte von 2014 bereits gegen Kasachstan und Österreich durchgesetzt.

Schon am nächsten Wochenende wartet das zweite Vierer-Turnier auf den Weltranglistenelften. Dann treffen die Deutschen in Linz erneut auf Österreich sowie Mexiko und Spanien. Die drei besten der insgesamt zwölf Teams der Gruppe 3 sowie Gastgeber Mexiko ermitteln bei der Finalrunde am 17./18. Juni in Léon den Aufsteiger in die Gruppe 2. Giani hatte vor Saisonbeginn von seinen Spielern gefordert, sich diesen Platz zu sichern.

04.Jun.2017