Nationenliga : Deutsche Volleyballer kassieren nächste Niederlage

Die deutschen Volleyballer verlieren in der Nationenliga weiter.

von dpa

22. Juni 2019, 09:26 Uhr

Der EM-Zweite unterlag auch zum Auftakt der Veranstaltung in Brasilien gegen den aufschlagstarken Rekordweltmeister Russland mit 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25). Bester deutscher Angreifer in Cuiabá war Simon Hirsch mit zwölf Punkten.

Mit nur zwei Siegen aus zehn Partien liegt die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani in der Gesamttabelle nur auf Platz 14 und darf sich mit dieser Bilanz längst keine Hoffnungen mehr auf das Erreichen des Finalturniers machen. An dem Event in den USA vom 10. bis 14. Juli nehmen die besten fünf Teams sowie der Gastgeber der Endrunde teil. Insgesamt sind 16 Mannschaften in der Nations League vertreten.

In Brasilien treffen die Deutschen noch auf den Gastgeber und abschließend auf Bulgarien. Gianis Mannschaft bestreitet dann nur noch das Nationenliga-Turnier vor heimischer Kulisse in Leipzig (28. bis 30. Juni).