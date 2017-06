WM-Qualifikationsturnier : Deutsche Volleyballerinnen gewinnen auch gegen Portugal

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Nach Erfolgen gegen Slowenien und Estland setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski im Centro Cultural mit 3:1 (25:18, 25:15, 15:25, 25:11) auch gegen die Gastgeberinnen durch, musste allerdings erstmals in dem Sechser-Turnier einen Satz abgeben.

Dennoch verteidigte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes damit die Tabellenführung in Pool F und hat beste Chancen, das Ticket für die WM-Endrunde 2018 in Japan zu lösen. Dieses ist dem Sieger des Turniers vorbehalten, der Zweitplatzierte erhält eine zweite Chance, sich für die WM zu empfehlen. Nächster Gegner der DVV-Auswahl ist am Samstag Finnland.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 21:57 Uhr