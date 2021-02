Olympia-Qualifikation : Deutsche Wasserballer verlieren gegen Kroatien

Die deutschen Wasserballer haben zum Abschluss der Olympia-Qualifikation eine weitere klare Niederlage kassiert.

Rotterdam | Gegen den Olympia-Zweiten Kroatien verlor das Team von Bundestrainer Hagen Stamm mit 8:22 (3:5, 2:6, 1:5, 2:6). Eine Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Tokio hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes in der...

