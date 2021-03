Präsidiumsbeschluss : DFB gliedert wirtschaftliche Geschäftsbetriebe aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird zum 1. Januar 2022 seine operativen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe an eine Tochtergesellschaft ausgliedern.

Frankfurt am Main | Den Schritt im Wege der Verpachtung beschloss das Verbandspräsidium in Frankfurt am Main. Ein Grundsatzbeschluss dazu war bereits beim DFB-Bundestag im Herbst 2019 ergangen. Die betroffenen Bereiche sind unter anderem die Nationalteams (Männer und Frauen), die U-Nationalmannschaften, die DFB-Pokalwettbewerbe, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga. ...

