Titelverteidiger Deutschland : DHB-Auswahl bei EM-Auslosung in Topf 1 gesetzt

Dank der makellosen Qualifikation für die Handball-Europameisterschaft ist Titelverteidiger Deutschland für die Auslosung der EM-Vorrundengruppen am 23. Juni in Zagreb in Topf 1 gesetzt worden, teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) mit.