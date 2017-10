Kritik : DHB-Präsident Michelmann kritisiert TV-Sender ARD und ZDF

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 17:57 Uhr

«Ich habe die Verträge für diese beiden Länderspiele so lange wie möglich rausgeschoben, weil ich es ziemlich dreist fand, dass ARD und ZDF sich nur die Männerspiele genommen haben. Und das unmittelbar vor der Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land und an einem Wochenende, wo wir 100 Jahre Handball feiern», sagte Michelmann nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Deutschen Handballbundes (DHB).

ARD und ZDF hatten sich lediglich die Live-Rechte für die Doppel-Länderspiele der Männer gegen Spanien am Samstag in Magdeburg und Sonntag in Berlin gesichert. Die Frauen mussten mit einer Internet-Übertragung auf Sportdeutschland.tv vorlieb nehmen. «Ich habe manchmal den Eindruck, die Frauenförderung bei ARD und ZDF beschränkt sich auf die Förderung der eigenen Mitarbeiterinnen und auf Sendungen wie Mona Lisa und ab und zu mal eine Talkshow», wetterte Michelmann. Seinen Unmut habe er auch den Sendern gegenüber deutlich zum Ausdruck gebracht.