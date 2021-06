Verbände suchen Lösungen : Die Krisen in der Schneise: DFB und DOSB auf Personalsuche

Der DFB steckt tief in der Krise, auch der DOSB braucht eine neue Führungsriege. Die beiden mächtigen beiden Sportverbände sind auf der Suche nach Lösungen, die intern kaum gefunden werden können. Der Ruf nach Frauen an der Spitze wird immer lauter.

Frankfurt am Main | Abseits der gepflasterten Straße führen mehrere Trampelpfade vom Hintereingang des Deutschen Fußball-Bundes zur Kantine des Deutschen Olympischen Sportbundes. Vor Corona herrschte zwischen den Mitarbeitern in der im Stadtwald versteckten Frankfurter Otto-Fleck-Schneise ein reger Austausch. Beim DOSB scheint das Essen besser. Insgesamt arbeiten in b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.