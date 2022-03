Formel 1 : Die Lehren aus dem Grand Prix von Saudi-Arabien

Die Formel 1 hat einen neuen Titel-Zweikampf. Weltmeister Max Verstappen und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc trennen in Saudi-Arabien nur Nuancen. Ein Superstar dagegen scheint bereits abgehängt.

Mit Wut und Können hat Max Verstappen seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 erzwungen. In Saudi-Arabien ließ der Weltmeister im Red Bull nach einem rundenlangen Duell am Ende doch noch Ferrari-Pilot Charles Leclerc hinter sich. Der Zweikampf der beiden 24-Jährigen könnte die Saison prägen. Verstappen hat einen neuen Titelrivalen Nach den WM-Läufen ...

