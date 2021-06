Tennis : Djokovic aus Sicht von Zverev der große Favorit in Wimbledon

Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev sieht den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic als „riesen Favorit“ in Wimbledon.

London | Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev sieht den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic als „riesen Favorit“ in Wimbledon. „Weil er sich auf diesem Belag am wohlsten fühlt“, sagte der Hamburger in London, zwei Tage vor dem Start des im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Rasen-Klassikers. „Wir Jungen brauchen noch mehr Zeit,...

