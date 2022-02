ATP : Djokovic zu Zverev-Ausraster: Disqualifikation richtig

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hält die Disqualifikation von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach dessen Ausraster in Acapulco für richtig.

„Ich denke, die Disqualifikationsentscheidung war nicht zu harsch. Ich denke, es war unter diesen Umständen richtig“, sagte der 34 Jahre alte Serbe am Rande seines Turnier-Auftritts in Dubai. Er hoffe, dass Zverev darüber nachdenken könne und dass ihm so etwas nie wieder passiere. Zverev hatte beim Turnier im mexikanischen Acapulco nach einer Niederla...

