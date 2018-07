Deutscher Kanu-Verband : Doping-Tests: Kosten-Beteiligung von Athleten zurückgenommen

Der Deutsche Kanu-Verband wird die geplante Beteiligung seiner Athleten an den Mehrkosten für Dopingkontrollen zurücknehmen. Dies erklärte DKV-Präsident Thomas Konietzko in einem Statement auf der Verbands-Homepage.

23. Juli 2018, 18:43 Uhr

Er begründete den Schritt mit der Bereitschaft vieler Sympathisanten «aus Sportorganisationen und der Wirtschaft», die in den vergangenen Tagen ihre Hilfe angeboten hätten.

«Darunter waren auch Zusagen von Sponsoren, uns beim Aufbringen dieser zusätzlichen Summe kurzfristig zu helfen. Auch wenn noch nicht vertraglich, so doch sprichwörtlich mit Handschlag bestätigt, können wir mit Unterstützung eines unserer Partner noch in diesem Jahr mit ca. 20.000 Euro rechnen», erklärte Konietzko. Damit sei der Verband nun «in der glücklichen Situation, doch keine Abstriche bei den zugesagten Zahlungen an unsere Sportler vornehmen zu müssen.» Die Kostenbeteiligung von Athleten war bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA und anderen deutschen Sportverbänden auf heftige Kritik gestoßen.