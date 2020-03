Coronavirus-Pandemie : DOSB-Boss Hörmann: Auf sportliches Miteinander verzichten

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen Appell an Sport-Deutschland gerichtet.

von dpa

15. März 2020, 12:31 Uhr

«Seid vernünftig, verzichtet auf das, was euch allen lieb geworden ist – auf das sportliche und soziale Miteinander im Verein zunächst für einige Wochen, so schwer das auch fällt», schrieb der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) auf der Verbandshomepage. Es komme jetzt auf «Verantwortung und Vernunft» an, fügte der 59-Jährige an.

Die Verantwortung bedeute im Sport, «dass wir den kompletten Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb in unseren Vereinen und Verbänden in SPORTDEUTSCHLAND nunmehr einschränken oder im Idealfall sogar komplett niederlegen sollten». Dies tue zwar weh, sei aber in der aktuellen Situation «wichtig», betonte Hörmann.