Kurz nach Tokio-Spielen : DOSB-Spitze um Alfons Hörmann stellt Vertrauensfrage

Die schweren Vorwürfe aus dem Mitarbeiterkreis haben Folgen für die DOSB-Spitze. Nach tagelangen Beratungen beschließt die Führung des Dachverbandes, sich einer Vertrauensabstimmung zu stellen. Dann geht es auch um die Zukunft von Präsident Alfons Hörmann.

Frankfurt am Main | In der Krise beim Deutschen Olympischen Sportbund stellen Verbandschef Alfons Hörmann und das weitere Präsidium kurz nach den Sommerspielen und Paralympics in Tokio in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage. Diese Konsequenz aus den schweren Vorwürfen aus dem Mitarbeiterkreis gegen die Führung des Dachverbandes teilte der...

