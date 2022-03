Krisenhilfe : DOSB: Sporthallen nicht als Flüchtlingsunterkünfte nutzen

Der Deutsche Olympische Sportbund hat angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine an die Politik appelliert, Sporthallen nicht primär als Unterkünfte für Flüchtlinge zu benutzen.

Auf einen entsprechenden Brief an den Deutschen Städtetag, den Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Deutsche Landkreistag verwies der DOSB am Freitag. „Sporthallen sind aus humanitären Gründen als mittel- oder langfristige Massenunterkünfte, wie die Erfahrungen aus der Flüchtlingsphase 2015 gezeigt haben, weitgehend ungeeignet“, hieß es in einer ...

